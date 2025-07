Donna trovata morta, ipotesi decesso per droga

agenzia

In passato avrebbe fatto uso di eroina. Si cerca il cellulare

ROMA, 21 LUG – Gli inquirenti che indagano sulla morte di Emanuela Ruggeri non escludono che il decesso possa essere legato ad una overdose. La 32enne, in base a quanto si apprende, in passato avrebbe fatto uso di eroina ma risposte definitive in tal senso arriveranno dall’esame tossicologico disposto nell’ambito dell’autopsia. Il decesso – secondo una prima valutazione – risalirebbe al 15 luglio, giorno dell’ultimo contatto avuto dalla donna con la madre. Chi indaga, coordinato dall’aggiunto Giuseppe Cascini, è in cerca del cellulare della vittima che non è stato trovato accanto al corpo. Elementi per ricostruire le ultime ore di Emanuela potrebbero arrivare dall’analisi delle telecamere presenti nella zona di via del Mandrione, luogo del decesso.

