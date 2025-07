Donna trovata morta nel Milanese, era scomparsa da giorni

agenzia

Ancora da stabilire le cause del decesso, indagano carabinieri

MILANO, 16 LUG – È stata trovata morta a Pantigliate (Milano) Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni di cui da alcuni giorni non si avevano più notizie. A denunciarne la scomparsa ai carabinieri della compagnia Porta Monforte, lo scorso 7 luglio, era stato il padre. L’uomo aveva spiegato che la figlia era andata al lavoro il 3 luglio e che dal 7 mattina non era più riuscito a mettersi in contatto con lei. A notare l’auto, una Mini Cooper, in un fosso è stato oggi un agricoltore. Sul posto sono subito andati i soccorritori e i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l’accaduto. Il cadavere era a circa duecento metri di distanza dalla vettura. Accanto al corpo della donna, che non presenterebbe evidenti segni di violenza, c’erano le stampelle che utilizzava per muoversi. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire cosa sia accaduto.

