Donna uccisa a Milano, 13enne scappa da comunità, trovato

agenzia

Il ragazzino era fuggito dalla Bergamasca, rintracciato a Milano

Il tredicenne che era alla guida dell’auto rubata che ha ucciso lunedì scorso Cecilia De Astis a Milano si è allontanato nel pomeriggio dalla comunità del Bergamasco dove era stato accolto, ma è stato rintracciato dagli agenti della Volante in zona Cermenate a Milano dopo una fuga durata poche ore. È stato quindi riportato in comunità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA