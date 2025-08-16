Donna uccisa a Milano, divieto di espatrio per tre minori

agenzia

Convalidato il trasferimento in un 'luogo sicuro'

MILANO, 16 AGO – Il giudice minorile di Milano ha disposto “il divieto di espatrio dal territorio nazionale” dei tre minori tra 11 e 13 anni che lunedì scorso, a bordo di un’auto rubata, avevano travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis al quartiere Gratosoglio di Milano ed erano scappati senza prestare soccorso. Il giudice ha anche convalidato il provvedimento preso dalla Polizia locale di porre i tre minori in un luogo sicuro, distanti dalle famiglie, dopo che si erano allontanati con i famigliari dall’accampamento nomadi di via Selvanesco senza averlo comunicato alle Forze dell’ordine. Erano stati rintracciati in in Piemonte. Si cerca ancora il quarto ragazzino che era a bordo dell’auto rubata.

