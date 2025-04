Donna uccisa dal marito nel Varesotto, l’uomo fermato

agenzia

Fuori da casa a Samarate. La coppia si stava separando

SAMARATE (VARESE), 16 APR – Una donna, Teresa Stabile di 55 anni è stata uccisa dal marito Vincenzo Gerardi, 57, questa sera, a coltellate davanti casa a Samarate nel Varesotto. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, la coppia era in fase di separazione. La moglie viveva in una villetta, in via San Giovanni Bosco. Qui il marito, che abitava in un’altra casa, la ha attesa fino a quando la donna poco dopo le 19 non è rincasata dal lavoro. Quando è scesa dall’auto l’ha uccisa a coltellate. Ora Gerardi, bloccato dai militari col taser e portato in ospedale, è in una caserma dell’Arma a Busto Arsizio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA