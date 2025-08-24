Donna uccisa, è morta per ‘asfissia meccanica esterna’

agenzia

Il medico: "o strangolata o qualcosa in bocca,ma serve autopsia"

SALERNO, 24 AGO – “Asfissia meccanica esterna”. Queste le cause della morte di Tina Sgarbini, uccisa all’interno del suo appartamento, al primo piano di uno stabile di Montecorvino Rovella (Salerno). A confermalo, all’ANSA, il medico legale Marina D’Aniello che ha eseguito un primo esame esterno del cadavere. “Al momento posso solo confermare – ha detto – che il decesso è avvenuto per asfissia meccanica esterna. Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe esserle stato messo qualcosa in bocca, ma siamo nel campo delle ipotesi. Le certezze le avremo dopo l’autopsia”. “Nella giornata di ieri – ha detto la dottoressa D’Aniello – abbiamo effettuato un primo esame del corpo e dello stato dei luoghi, insieme ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi. L’autorità giudiziaria affiderà ora l’incarico per l’autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni. Solo in quella sede potremmo effettuare alcuni esami che sono irripetibili e che non avremmo potuto eseguire ieri sul posto. Solo dopo l’autopsia – ha concluso – potremmo sapere con certezza come la vittima sia morta”. Fonti vicine all’inchiesta confermano poi che il fermato avrebbe lasciato un biglietto nel quale, tra l’altro, manifestava la volontà di suicidarsi.

