Donna uccisa in Gallura, trovato il corpo di Cinzia Pinna

Indagini

Sangue nella casa dell'indagato, avrebbe usato un'arma da fuoco

E’ stato ritrovato il corpo di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si avevano più notizie dalla sera dell’11 settembre, uccisa dall’imprenditore vinicolo di Arzachena, Emanuele Ragnedda, 41 anni, reo confesso. Il cadavere era stato occultato all’interno della tenuta di proprietà di Ragnedda, nelle campagne tra Arzachena e Palau. In casa dell’uomo, sempre nella tenuta Conca Entosa dove produce il suo vino, i carabinieri hanno rivenuto tracce di sangue, in un divano e in altre parti della casa. L’uomo avrebbe usato un’arma da fuoco. E’ accusato di omicidio volontario.

