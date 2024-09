Donna violentata in strada a Roma, fermato un uomo

agenzia

Preso da agenti della polizia delle volanti e squadra mobile

ROMA, 24 SET – Una donna è stata violentata due notti fa in strada a Roma. L’allarme è scattato ieri mattina intorno alle 6 quando la stessa donna ha contattato il 112. La 42enne è stata soccorsa ieri mattina in piazza della Croce Rossa, in zona Porta Pia con tumefazioni al volto e alle braccia. Avrebbe raccontato di essere stata violentata un’ora prima nel vicino sottopasso. Un uomo, un cittadino marocchino, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato di volanti e squadra mobile.

