Dopo 19 anni di violenze denuncia il marito, arrestato

agenzia

L'uomo bloccato dai Cc a Polistena, nel reggino, è in carcere

POLISTENA, 22 AGO – Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti persecutori protratti per 19 anni un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Polistena, nel reggino. Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, sono iniziate dopo che la donna, vittima di questi soprusi, ha trovato il coraggio di denunciare il marito, facendo scattare il “Codice Rosso”, lo strumento che garantisce priorità assoluta ai casi di violenza domestica e di genere. La signora ha raccontato agli investigatori che cosa avveniva dal 2006 nell’abitazione in cui viveva la coppia viveva assieme ai due figli. Un vortice di soprusi, botte, umiliazioni e violenze sessuali. Violenze che, secondo quanto riferito dalla vittima, con il tempo avrebbero assunto forme sempre più brutali: aggressioni fisiche, abusi e altre violenze che hanno piegato l’intera famiglia, creando una quotidianità segnata dalla paura e dall’umiliazione. La donna, a causa delle violenze subite, è stata anche costretta a fare ricorso a cure psichiatriche. L’arresto del marito violento è stato fatto dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Palmi su richiesta della Procura della Repubblica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA