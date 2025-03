Dopo 44 insieme si sposano in ospedale a Modena

agenzia

Vinicia e Giuseppe, lei, 79enne, ricoverata da un mese

MODENA, 01 MAR – Dopo 44 anni insieme decidono di sposarsi direttamente all’interno dell’ospedale di comunità a Novi, in provincia di Modena, dove la moglie è ricoverata, e scelgono come testimoni gli operatori sanitari. È la storia di Vinicia, 79 anni, e Giuseppe, 66, due figli insieme, diffusa oggi dall’Ausl di Modena. La sposa è ricoverata da un mese nella struttura sanitaria, ieri il fatidico sì davanti al sindaco di Novi Enrico Diacci. A fare da testimoni, come espressamente richiesto dagli sposi, alcuni professionisti sanitari dell’ospedale di comunità, ovvero la coordinatrice Giusta Greco, il medico Andrea Ternetti e l’infermiere case manager Alessandro Napoli, oltre a un parente della sposa. L’evento è stato festeggiato insieme a tutto il personale, compreso il buffet nuziale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA