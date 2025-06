Dopo i temporali in Alto Adige si torna verso i 37 gradi

agenzia

Il picco dell'ondata di caldo domenica

BOLZANO, 27 GIU – Boccata d’aria dopo i temporali di ieri sera in Alto Adige. La minima a Bolzano è scesa la scorsa notte a 17 gradi, mentre la notte precedente era da record, ovvero 25 gradi. Il break dell’ondata di caldo sarà però solo di breve durata, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin: oggi sono previsti 14 gradi, mentre domani 36 e domenica 37 gradi, quando sarà toccato, almeno per il momento, il picco.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA