Dopo il grande caldo arriva tempesta di vento a Firenze

agenzia

Decine chiamate a vigili fuoco per alberi e rami pericolanti

FIRENZE, 02 LUG – Numerose richieste di intervento ai vigili del fuoco a Firenze per alberi pericolanti, caduti e danni, causati da una sorta di tempesta di vento per una perturbazione che, dopo il grande caldo di questi giorni, sta interessando la città e parte del Fiorentino. Interessata in particolare la zona del Campo di Marte a Firenze, i comuni di Impruneta, San Casciano in Val di Pesa, Campi Bisenzio, e la superstrada Fi-Pi.Li. Fermato il vento è poi iniziata la pioggia. I vigili del fuoco stanno inoltre intervenendo dalle 15:45 per liberare persone rimaste bloccate in ascensori per mancanza di energia elettrica nella zona di piazza Brunelleschi, via San Gallo, via Mazzini a Firenze, a causa di un black out in seguito ad un doppio danneggiamento ad un lungo un tratto della dorsale “Minzoni”, che alimenta varie parti della città.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA