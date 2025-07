Dopo la Lega anche FdI ritira l’emendamento sui pedaggi: sfuma l’aumento di un euro in più ogni mille chilometri

Governo

L'obiettivo era il finanziamento degli oneri di gestione e manutenzione dei 32.500 km di strade ex provinciali ora statali in gestione ad Anas

«Non ci sogneremo mai di portare avanti un emendamento non condiviso dal ministro competente, equindi accogliamo con grande favore l’invito del ministro Salvini a ritirare l’emendamento riguardante il tema del sovracanone a favore di Anas». Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia, Antonio Baldellie Massimo Milani, relatori del dl Infrastrutture.

L’aumento a questo punto, e già da ieri sera, pare sfumato. Quell’euro in più ogni mille chilometri, a partire dal primo agosto, avrebbe portato nelle casse di Anas 90 milioni all’anno, necessari «a coprire in modo definitivo – è spiegato nella relazione – il fabbisogno di risorse che negli ultimi anni è strutturalmente» cresciuto, fra l’altro, anche per colpa dell’aumento delle bollette per l’illuminazione delle strade. L’input dell’emendamento sarebbe arrivato dal ministero delle Infrastrutture guidato da Salvini, si spiega in ambienti della maggioranza. La norma avrebbe avuto una gestazione per niente semplice, specie per i dubbi fatti presenti da FdI alla Lega. Alla fine, per non rompere l’equilibrio della coalizione, anche i meloniani hanno comunque dato il loro via libera, sebbene con qualche mal di pancia. La norma, quindi, è stata presentata con le firme di esponenti di tutta la coalizione. Col passare delle ore il clima si è però fatto sempre più acceso. Tensioni, prese di distanza, attacchi delle opposizioni, polemiche delle associazioni degli utenti. FdI ha fatto filtrare il suo disappunto.

«Questi aumentano le tasse – ha ironizzato sui social il presidente di Iv, Matteo Renzi – e poi fanno finta di essere tristi per l’aumento delle tasse. Che imbarazzo». Finché Salvini non ha chiuso la questione «alla luce dei distinguo emersi nella maggioranza», ha fatto sapere il ministero. Il ripensamento è stato comunicato con una nota breve ma chiara in due passaggi. Il primo che arrivava subito al punto: «Il vicepremier e ministro Matteo Salvini chiede di ritirare l’emendamento». E il secondo che metteva in chiaro un passaggio politico, ricordando che quella richiesta sui pedaggi è stata presentata dai relatori «di tutte le forze di maggioranza». Come a sottolineare: non solo della Lega, che poi ha ritirato la firma annunciando che non voterà l’aumento.