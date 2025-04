Dopo ordigno, più vigilanza al plesso universitario di Narni

agenzia

Il tema affrontato nel Comitato provinciale per ordine pubblico

TERNI, 01 APR – L’intensificazione delle misure di vigilanza e controllo del plesso universitario di Narni dove è stato trovato un ordigno incendiario poi rivendicato da un gruppo anarchico è stata disposta al termine del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica appositamente convocato. La riunione, presieduta dal prefetto Orlando, ha visto la partecipazione dei vertici provinciali delle forze dell’ordine e del sindaco di Terni nonché presidente della Provincia, Stefano Bandecchi, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Narni, del polo scientifico didattico universitario di Terni e della facoltà di Scienze per l’investigazione e la sicurezza di Perugia, sede distaccata di Narni. Il Comitato – riferisce la Prefettura – ha altresì chiesto ai rappresentanti dell’Università di valutare l’istallazione di telecamere interne ai plessi universitari. Sollecitata poi al Comune di Narni l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza esterna, nei luoghi sensibili in raccordo con le forze dell’ordine. E’ stata poi richiesta una sensibilizzazione anche del personale dell’Università e di quello preposto alla vigilanza, al fine di fornire, in caso di situazioni sospette, le opportune segnalazioni alle forze di polizia, “nell’ottica della più ampia collaborazione propria dei principi della sicurezza partecipata”.

