Dopo proteste chiuso chiostro con installazione Amazon in UniMi

agenzia

Decisione presa dalla Università Statale in accordo con Interni

MILANO, 11 APR – L’università Statale di Milano in accordo con Interni ha deciso di chiudere al pubblico “fino a nuova rivalutazione” l’installazione collocata all’interno di un chiostro dell’ateneo per il Fuorisalone. La decisione è stata presa dopo che nei giorni scorsi, prima un gruppo di attivisti pro Palestina e poi due collettivi di studenti, hanno occupato il cortile della Farmacia dove si trova “The Amazing Plaza”, installazione realizzata per Amazon dallo studio Mad e collocata in un chiostro della Statale abitualmente chiuso agli studenti dato che non ospita aule scolastiche e viene aperto in occasioni particolari, come appunto il Fuorisalone. In particolare, negli ultimi due giorni è stato bloccato dagli studenti dei collettivi Rebelot ed Ecologia Politica Milano l’accesso al cortile dove i ragazzi hanno passato anche le ultime due notti ma oggi la loro protesta si è conclusa togliendo gli striscioni che avevano appeso all’installazione che non ha riportato alcun danno. Gli studenti si sono spostati sul loggiato del rettorato dove hanno acceso dei fumogeni e hanno interrotto il talk organizzato da Amazon con Carlo Ratti, professore del Massachusetts Institute of Technology di Boston, che si stava tenendo in un’aula dell’università e che si è poi regolarmente concluso. D’accordo con Interni, che in occasione del Fuorisalone ha realizzato alla Statale la mostra-evento Cre Action nella quale rientra l’installazione di Amazon, l’università ha deciso di chiudere al pubblico l’installazione per evitare future proteste e per ripristinare la pulizia nel cortile. Nei prossimi giorni si deciderà se riaprire l’accesso al chiostro o tenerlo chiuso fino al termine dell’evento che in Statale durerà fino al 17 aprile.

