Dopo sisma Umbria notte ‘senza problemi’ a Massa Martana

Qualcuno ha dormito in auto. Privati segnalano possibili danni

MASSA MARTANA (PERUGIA), 21 SET – Hanno dormito in auto per il timore di altre scosse alcuni abitanti di Massa Martana dopo il terremoto della notte di sabato. Altri sono invece tornati nelle loro case “molto tardi” come ha spiegato il sindaco Francesco Federici. Che ha fatto un quadro della situazione con l’ANSA, spiegando che “la notte è trascorsa senza problemi” dopo gran parte dei residenti nel centro umbro erano scesi in strada dopo il sisma. “Sono in corso i sopralluoghi con i tecnici della Regione Umbria e della Protezione civile – ha detto Federici -, in particolare sugli edifici pubblici come scuole, il centro salute, sedi comunali. Per ora hanno avuto tutti esito negativo”. Stanno invece giungendo all’attenzione del Comune “segnalazioni da privati relative a potenziali danni”. “Daremo l’indicazione – ha spiegato Federici – di inviare una mail al Comune e poi, nei prossimi giorni, le verificheremo una ad una”. “Lo spavento è stato importante, memori anche di quanto accaduto qui nel maggio del 1997. In ogni caso stiamo tornando alla normalità” ha concluso il sindaco.

