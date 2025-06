Dopo un sabato rovente, in arrivo temporali a Nord

Previsioni

Da lunedì piogge sparse anche al Centro e temperature in calo

Per sabato 14 giugno sono confermate temperature decisamente superiori alle medie stagionali, ma da domenica è atteso l’arrivo di correnti d’aria fresca che a Nord potranno generare temporali. Lo indicano le previsioni del meteorologo Federico Brescia, del sito www.iLMeteo.it. In generale, osserva in una nota, si “conferma un weekend bollente su tutta la Penisola”, con “picchi diffusi di 35-36°C da Nord a Sud, e punte di 40-42°C nelle zone interne della Sardegna”. Per sabato si prevedono caldo e sole su tutte le regioni ad eccezione del Trentino Alto Adige, dove sono previsti “alcuni temporali pomeridiani, localmente intensi” che, osserva il meteorologo, segnano “l’inizio di una fase più instabile”. Da domenica è infatti atteso l’ingresso di correnti più fresche in quota che, “in particolare dal pomeriggio, causeranno la formazione di numerosi temporali, sia sull’arco alpino che su Prealpi e alte pianure”. Possibili “grandinate e locali nubifragi”. Tra domenica sera e lunedì non si esclude la formazione della cosiddetta ‘goccia fredda’, ossia la formazione di un vortice di bassa pressione particolarmente instabile, che tende a dare piogge intense quando incontra masse di aria calda. Un fenomeno, osserva il meteorologo che potrebbe spostarsi “da Nord a Sud”, con “un’alta probabilità di forti temporali e grandinate su diverse aree”. Si prevede anche un calo sensibile delle temperature. Nel dettaglio: Sabato 14: al Nord caldo intenso e sole, qualche temporale sul Trentino Alto Adige; al Centro caldo intenso e sole; al Sud caldo intenso e sole. Domenica 15: al Nord caldo intenso e sole, temporali sparsi dal pomeriggio: al Centro caldo intenso e sole; al Sud caldo intenso e sole. Lunedì 16: al Nord temporali sparsi, anche violenti sul Triveneto, calo termico; al Centro velature, temporali in Appennino e caldo; al Sud soleggiato e caldo.

