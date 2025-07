Dopo un secolo nipoti americani nel paese da cui emigrò il nonno

agenzia

A Vitulano, un viaggio alla ricerca delle radici

BENEVENTO, 21 LUG – Dopo oltre un secolo i nipoti di Luigi Alessandro Rivellini, emigrato da Vitulano (Benevento) nel 1920, sono giunti per la prima volta nel paese sannita che diede i natali al loro nonno. Due coppie statunitensi, Daniel Rivellini con la moglie Margaret, e Armando Junior Rivellini con la moglie Dawn, discendenti di Luigi Alessandro Rivellini, dopo anni di ricerche hanno compiuto un emozionante viaggio alla riscoperta delle proprie radici. Luigi Alessandro, nato nel 1893, lasciò il paese natale intorno al 1920 per cercare fortuna negli Stati Uniti, senza mai più far ritorno in Italia. A distanza di oltre un secolo, i suoi nipoti hanno deciso di intraprendere un viaggio nel cuore del Sannio per conoscere i luoghi da cui tutto ebbe inizio e, possibilmente, rintracciare eventuali parenti ancora presenti sul territorio. Ad accogliere le coppie americane sono stati alcuni volontari del Servizio Civile Universale, che per un giorno si sono trasformati in appassionati “ciceroni” facendo da guida in una visita culturale nel centro storico di Vitulano. A salutare gli ospiti anche il sindaco Raffaele Scarinzi, insieme al suo vice Francesco Matarazzo, che hanno espresso il loro entusiasmo per questa visita speciale e si sono detti “fiduciosi che i Rivellini possano riuscire a ricostruire i legami familiari con i discendenti rimasti in Italia oltre quelli con il presidente del Consiglio comunale, Pietro Rivellini, che condivide con i visitatori il cognome e un ramo comune dell’albero genealogico”. “La visita rappresenta un’occasione di riflessione sull’importanza della memoria, dell’identità e delle radici familiari, ma anche un’opportunità per valorizzare il patrimonio culturale, artistico e umano del territorio di Vitulano”, ha aggiunto il sindaco Scarinzi.

