Dopo una visita aggredisce il medico in ospedale nel Bolognese

agenzia

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata

BOLOGNA, 09 SET – Dopo una visita all’ospedale nel Bolognese, una 22ene di origine marocchina ha aggredito il medico che l’aveva appena visitata, colpendolo con calci e pugni al volto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Castel San Pietro Terme, che sono intervenuti e hanno arrestato la giovane, la paziente si era presentata al pronto soccorso dopo avere accusato un malore a seguito del consumo di sostanze stupefacenti. Non accettando la prognosi del medico, che dopo l’accertamento l’aveva dimessa con la diagnosi di abuso di sostanze stupefacenti e senza alcun giorno di prognosi, lo ha picchiato provocandogli diverse lesioni. Dopo la convalida dell’arresto, per lesioni personali a esercente professione sanitaria, la 22enne su disposizione della Procura d Bologna, è stata rimessa in libertà in attesa di processo.

