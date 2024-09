Dottoressa aggredita e ferita davanti a un ospedale di Torino

Sanità

La polizia ha acquisito le immagini per risalire all'uomo

È stata aggredita mentre stava per entrare in ospedale e prendere servizio. La vittima è una dottoressa di medicina d’urgenza dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La donna, 30 anni, è stata ferita alla mano da un’arma da taglio, intorno alle 8. A quanto ha raccontato agli agenti di polizia del commissariato di Barriera di Milano, e come riportato su alcuni quotidiani, il medico è stata avvicinata nel piazzale da un uomo di origini straniere, che le voleva strappare la borsa a tracolla. Lei ha opposto resistenza e lui ha tirato fuori un coltello con cui l’ha ferita a un dito prima che riuscisse a fuggire e a entrare in ospedale. I colleghi della dottoressa hanno subito chiamato il 112 ma, quando sono arrivate le volanti della polizia, l’aggressore era già scappato facendo perdere le tracce. Gli investigatori hanno acquisito i filmati del sistema di videosorveglianza per risalire al malvivente. In passato il personale ospedaliero del presidio che si trova alla periferia nord di Torino aveva denunciato altre aggressioni, avvenute spesso proprio nel parcheggio del nosocomio.

