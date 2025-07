Dottori in Ingegneria Informazione Videogame e Realtà virtuale

agenzia

Ad Ancona il corso unico in Italia proposto da Univpm

ANCONA, 18 LUG – Ad Ancona proclamati i primi laureati del corso di laurea in Ingegneria dell’informazione per videogame e Realtà virtuale, alla Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche, nell’Aula Azzurra “M. Giordano” del Polo Universitario di Monte Dago. Il corso di Laurea, unico in Italia, è stato istituito nell’anno accademico 2022/2023 e, dalla sua nascita, ha avuto in media 110 immatricolati all’anno per un totale di 300 iscritti. L’obiettivo è quello di formare laureate e laureati che dispongano di una preparazione tale da inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro nel settore dell’ingegneria dell’informazione, con riferimento al mondo dei videogame e dei sistemi di realtà virtuale, aumentata e più in generale estesa. La formazione, con competenze e conoscenze multidisciplinari sia teoriche che pratiche, ha visto alternarsi attività di laboratorio altamente professionalizzanti e incontri diretti con le principali realtà lavorative del settore per lo svolgimento di tirocini; è arricchita, inoltre, da numerosi accordi con Università di tutto il mondo, grazie ai quali è possibile ottenere una borsa di studio per un periodo all’estero.

