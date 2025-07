Doveva organizzare un clan mafioso a Genova, sorveglianza speciale per un pregiudicato

criminalità

Il provvedimento del Tribunale eseguito dalla Dia: l'uomo faceva parte della cosca Fiandaca collegata al boss Piddu Madonia

La Direzione Investigativa Antimafia di Genova ha eseguito un provvedimento – emesso dalla Sezione per le Misure di Prevenzione dal Tribunale – di applicazione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno per 3 anni, nei confronti di un soggetto attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in Genova. Sul soggetto destinatario del provvedimento già sottoposto alla misura di sicurezza patrimoniale della confisca dei beni e disposta con Ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Genova nell’anno 2010, irrevocabile nell’anno 2012, gravano numerosi procedimenti penali e di polizia. Il complesso degli elementi di indagine rappresentati nella proposta, ha evidenziato come la pericolosità di quest’ultimo, nato nel capoluogo ligure, si sia espressa fin dagli anni ’90.