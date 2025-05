Droga e abuso d’ufficio, 52 arresti tra Italia e Albania

agenzia

Sequestri di beni mobili e immobili per milioni di euro

ROMA, 21 MAG – Sequestri di beni per milioni di euro e 52 arresti tra Italia e Albania per reati che vanno dal traffico internazionale di ingentissimi quantitativi di sostanze stupefacenti, al riciclaggio e all’ abuso d’ufficio. E’ l’esito di una maxi operazione in corso dalle prime luci dell’alba tra Italia e Albania, condotta dalla Dia di Bari e dalle Autorità albanesi – con l’ausilio di Interpol, dell’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza di Tirana e della Polizia albanese-su disposizione della Dda di Bari e della Procura speciale anticorruzione e criminalità organizzata di Tirana. L’attività – che è coordinata da Eurojust (L’Aja) e della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo .-si incardina nel più ampio progetto investigativo della Dda di Bari e della Spak di Tirana volto a contrastare l’incessante traffico internazionale di cocaina ed eroina, gestito dalle organizzazioni criminali albanesi, che movimentano ingentissimi quantitativi di eroina e cocaina tra i Balcani, il Nord Europa e la Puglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA