Droga ed estorsione nel nord Barese, 17 arresti

Altre due persone sottoposte a obbligo di dimora

CANOSA DI PUGLIA, 16 GIU – Estorsioni aggravate dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze droga, soprattutto hascisc e cocaina. Sono le accuse contestate a vario titolo, nell’ambito di una inchiesta condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, ad un gruppo criminale operante nel nord barese. Gli arrestati sono 17 (8 in carcere e 9 ai domiciliari), mentre per altre due persone è stato disposto l’obbligo di dimora. L’operazione, denominata Diomede, è stata condotta dai carabinieri. Tra gli indagati vi sono due donne. Sono tutti di Canosa tranne uno che è di Bari e sono tutti considerati vicini al gruppo criminale Boccuto. Secondo l’accusa avrebbero anche sottoposto a violente estorsioni gli operatori che arrivavano in paese per montare le giostre del luna park. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari, è stata avviata nell’aprile 2022 ed è andata avanti fino al novembre dell’anno successivo. A dare il via agli accertamenti investigativi, un arresto eseguito in flagranza a carico di un uomo e il contestuale sequestro di hascisc, cocaina, armi clandestine e munizionamento da guerra. Sono stati più di 150 i carabinieri impegnati nell’operazione possibile con il supporto di unità cinofili e lo squadrone Cacciatori di Puglia.

