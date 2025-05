Droga ed estorsioni nei Napoletano, 21 arresti dei carabinieri

agenzia

Indagini coordinate dalla DDA, sgominati due clan nel Vesuviano

NAPOLI, 28 MAG – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone (di cui 19 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 2 a quella degli arresti domiciliari) gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga, tentata estorsione, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalle finalità mafiose. Secondo quanto riporta un comunicato a firma del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, dalle indagini sarebbe emersa l’esistenza di due organizzazioni criminali operanti, rispettivamente, a Somma Vesuviana e Sant’Anastasia, collegate al clan Mazzarella di Napoli, e che ad oggi eserciterebbero un capillare controllo del territorio. La prima sarebbe stata dedita alla gestione del traffico di droga e alla distribuzione dello stupefacente in varie piazze di spaccio, e disporrebbe di mezzi, uomini e armi; la seconda, avrebbe operato formulando una serie di richieste estorsive ai danni di imprenditori e commercianti della zona, per poter sostenere i propri affiliati.

