Droga in carcere Prato, base rifornimento in struttura Caritas

Detenuti in permesso vi avevano accesso senza controlli

PRATO, 01 LUG – Una centrale di rifornimento e di stoccaggio di sostanze stupefacenti utilizzata dai detenuti in permesso per portare la droga all’interno del carcere pratese de La Dogaia. E’ quanto scoperto dalla procura pratese, guidata da Luca Tescaroli, nell’ambito dell’indagine contro l’ingresso di telefoni cellulari e droga nel penitenziario. La centrale è stata individuata in uno stabile della Caritas, in via Pistoiese a Prato, costituito da sei stanze (tra cui tre camere, una cucina, un bagno), messe a disposizione dei detenuti autorizzati a uscire dal carcere, i permessanti, alle quali avevano accesso indisturbato e senza controlli.

