Droga, indagata la vivandiera degli spacciatori dell’Amiata

agenzia

Cc scoprono 30enne con appostamenti vicino ai boschi di spaccio

ABBADIA SAN SALVATORE (SIENA), 18 FEB – Scoperta e indagata dai carabinieri per spaccio una donna di 30 anni, considerata la vivandiera degli spacciatori di droga che fanno base nei boschi dell’Amiata. La 30enne è stata vista dare in più occasioni droga, tra agosto e settembre 2024, ad Abbadia San Salvatore (Siena) dopo essersi verosimilmente rifornita dagli spacciatori nascosti nelle foreste amiatine. Inoltre, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe anche provveduto al sostentamento di quest’ultimi, facendo loro da vivandiera. La giovane donna è indiziata di detenzione e spaccio di stupefacenti. Le indagini sono dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montalcino (Siena), insieme ai militari della Tenenza di Abbadia San Salvatore che ora hanno dato esecuzione ad una misura cautelare personale che prevede: obbligo di dimora nel comune di residenza, divieto di allontanarsi dall’abitazione la notte, obbligo di presentazione quotidiana ad uffici di polizia giudiziaria. La misura è stata emessa dal gip di Siena su richiesta della procura. Nelle indagini del 2024 i militari hanno individuato i luoghi, lungo le principali strade della zona e vicino ai boschi, dove ci sono stati numerosi incontri riconducibili a cessioni tra acquirenti e spacciatori, nascosti nel fitto della vegetazione. Controllate le persone nell’area, molte note come assuntori di stupefacenti. In tali circostanze, è emersa la figura della 30enne, che è già nota all’Arma perché gravata da una precedente condanna per reati di spaccio di stupefacenti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA