Droga invece di canapa legale, 8 arresti

agenzia

Tre aziende perquisite, sequestrate 2,3 tonnellate di marijuana

BRESCIA, 27 MAG – Coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti in tre aziende agricole bresciane di cui due formalmente costituite per la coltivazione di canapa sativa ma che, invece, sarebbero state trasformate in coltivazioni “open air” di marijuana. Queste le accuse mosse nei confronti di otto persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip di Brescia nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza. Due persone sono in carcere, quattro ai domiciliari. Sequestrate oltre 2,3 tonnellate di sostanza stupefacente del tipo marijuana essiccata e pronta per la successiva lavorazione e immissione in commercio.

