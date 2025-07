Droga, serra hi-tech organizzata in villa nel napoletano

agenzia

Carabinieri arrestano un 63enne

NAPOLI, 22 LUG – Quando lo hanno fermato non avrebbero mai pensato di trovarsi poco dopo in un vera e propria serra di ultima generazione. Siamo a Giugliano in Campania e i Carabinieri della stazione di Licola sono impegnati nei controlli notturni di routine quando notano un uomo a bordo di un’auto. Si tratta di un 63enne, di Marano, già noto alle forze dell’ordine. Inizia la perquisizione che permette di sorprendere l’uomo in possesso di 63 grammi di marijuana e di 2 grammi di cocaina. Scattano le manette ma i carabinieri decidono di approfondire il controllo e con i militari della compagnia di Pozzuoli vanno nell’abitazione dell’uomo, a Marano. L’immobile da controllare è una villa composta da due piani e, mentre al piano terra c’è nulla di particolare, è al primo piano che i carabinieri trovano l’azienda green. Allestite 3 distinte stanze: una per la semina, una per la coltivazione e una per l’essiccazione. Presenti anche 4 sofisticate strutture grownbox provviste di lampade ad alta efficienza, fertilizzanti e altro materiale per la coltivazione. La perquisizione dura tutta la notte e termina all’alba. Saranno in totale trovat e sequestrate 98 piante di marijuana alte circa 80 centimetri per un peso complessivo di 25 chili più altri 350 grammi della stessa sostanza già pronta per la vendita al dettaglio. I militari hanno distrutto sul posto 40 piante in fase di germogliazione e sequestrato la somma di 2.317 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Una serra di ultima generazione che sicuramente necessitava di diversi chilowattora ma questo non era un problema. Trovato un allaccio abusivo alla rete elettrica per un importo in corso di quantificazione. L’immobile di circa 200 metri quadrati è stato sequestrato. L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.

