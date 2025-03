Drug store per ragazzini della movida, 4 arresti e una denuncia

agenzia

Indagine nata dai controlli nei locali in provincia di Varese

VARESE, 22 MAR – Un drug store per ragazzini è stato scoperto dai carabinieri di Gallarate, in provincia di Varese, che hanno arrestato 4 persone e ne hanno denunciata una in un’operazione antidroga collegata alla “mala movida”. Uno degli arrestati ha cercato di fuggire ed è stato bloccato con il taser. Sono stati sequestrati circa 15 chili di droga e quasi 150mila euro in contanti. I pusher sono giovani italiani incensurati. L’indagine è partita dai controlli fatti tra i locali della movida di Sesto Calende che hanno portato i militari a scoprire numerosi ragazzini in possesso di droga. Da lì hanno ricostruito la filiera dello spaccio arrivando prima in un garage, dove due degli indagati stavano organizzando lo smistamento dello stupefacente, poi all’abitazione di una coppia, dove è stata trovata altra droga, fino alla casa di un 21enne dove i carabinieri hanno trovato ketamina, mdma ed ecstasy nascosti all’interno della carena di una moto. I 5 coinvolti hanno tra 19 e 25 anni, i quattro arrestati sono stati portati nel carcere di Busto Arsizio (Varese)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA