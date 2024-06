Due alpinisti morti in Val d’Aosta sul monte Zerbion

agenzia

I corpi recuperati dagli elicotteri del soccorso

ROMA, 01 GIU – Due alpinisti valdostani sono morti in un incidente di montagna mentre erano impegnati sulla cresta che divide le pareti est e nord dello Zerbion. L’intervento dell’elisoccorso era scattato in seguito al mancato rientro dei due, un uomo e una donna residenti in Valle d’Aosta. I corpi dei due alpinisti sono stati avvistati dall’equipaggio dell’elicottero della Guardia di Finanza dotato di apparecchiatura per il rilievo di segnale di telefonia mobile cellulare e recuperati, purtroppo senza vita, lungo la parete nord. Il medico in SA1 ha constatato il decesso. Le ricerche erano partite dalla segnalazione di non rientro ed hanno richiesto l’impiego di tre elicotteri: SA1, SA3 (con equipaggio misto SAV e Vvf) e Guardia di Finanza -Sagf. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Reparto soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Cervinia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA