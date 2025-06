Due anni senza Kata, a Firenze evento per non dimenticare bimba

agenzia

Iniziativa associazione Penelope all'ex hotel dove è scomparsa

FIRENZE, 08 GIU – ‘Due anni senza Kata. Le parole che aspettano risposta’: questa l’iniziativa organizzata dall’associazione Penelope a Firenze per il 10 giugno prossimo, a due anni esatti dalla sparizione di Mia Kataleya Chicllo Alvareza, la piccola Kata, scomparsa a 5 anni dall’ex hotel Astor dove viveva con la madre e il fratellino in un alloggio occupato. Un “evento commemorativo – si spiega dall’associazione – dal forte valore simbolico”, che avverrà proprio davanti all’ex Astor, “per ribadire che nessuna bambina può essere dimenticata”. L’iniziativa prevede l’affissione di lettere scritte dalla madre di Kata e dall’associazione Penelope sulla porta dell’ex hotel “come gesto di memoria pubblica e denuncia civile”. Saranno inoltre installati 24 cuori con dediche per Kata, a “rappresentare i mesi trascorsi nella speranza e nell’attesa’. Da quanto è scomparsa, scrive l’associazione in una nota, l’assenza di Kata à diventata una “ferita aperta per la famiglia, l’intera comunità e per tutti coloro che credono nel diritto alla verità”. L’evento, conclude Penelope, “non vuole essere una cerimonia formale ma un gesto corale di vicinanza, memoria e richiesta di verità. Per Kata. Per la sua mamma. Per tutti i bambini scomparsi”.

