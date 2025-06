Due anni senza Kata, c’è immagine possibile fisionomia oggi

agenzia

Dalla procura per possibile informazioni utili al rintraccio

FIRENZE, 05 GIU – Due anni senza Kata, la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno 2023 dall’ex albergo Astor in via Mariti a Firenze dove viveva con la madre e il fratellino in uno degli alloggi occupati abusivamente. In occasione della ricorrenza della sparizione della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez la procura di Firenze, che continua a indagare, ha diffuso un’immagine che rappresenta la possibile fisionomia che la bambina potrebbe avere oggi, a 7 anni, oltre a una foto dell’epoca della sua sparizione, quando ne aveva 5 anni. “Tali immagini – spiega la procura – vengono divulgate affinché chiunque sia oggi in possesso di utili informazioni per consentire l’eventuale rintraccio della bambina, possa segnalarle al reparto operativo del comando provinciale Carabinieri di Firenze, rivolgendosi al numero 0552061”.

