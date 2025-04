Due arresti e sequestro di 100 chili di droga a Padova

agenzia

Cocaina e hashish sul mercato avrebbero fruttato 7 milioni

PADOVA, 19 APR – La Squadra Mobile di Padova ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini, un cittadino albanese e un italiano, residenti nel capoluogo euganeo. Dalle perquisizioni ordinate dalla Procura della Repubblica, gli investigatori hanno trovato oltre 38 chilogrammi di cocaina, suddivisa in panetti nascosti nell’imbottitura di un divano. I poliziotti hanno atteso che l’uomo uscisse di casa e lo hanno fermato. Con lui sono entrati nell’abitazione e, dopo aver perquisito tutta l’abitazione hanno notato che tendeva ad allontanare gli investigatori dal soggiorno, indicando loro altri posti da controllare. Nell’imbottitura del divano erano nascosti 35 panetti di cocaina dal peso di poco più di un chilo l’uno. L’uomo è stato accompagnato in Questura e arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condotto alla casa di reclusione di Padova. Un altro equipaggio della Squadra Mobile si è recato a casa di un italiano nato in Albania, residente zona Giuzza. Nell’appartamento i poliziotti non hanno trovato stupefacente, ma le chiavi di un’automobile a noleggio, dove all’interno sono stati trovati oltre 2 chili di cocaina, 65 chili di hashish ed uno di marijuana, nascosti in alcuni borsoni. Nel cassetto portaoggetti hanno scoperto anche una pistola a salve con alcuni proiettili. Anche per questo secondo uomo è scattato l’arresto. Tutta la droga sequestrata, un quintale in tutto, era confezionata in panetti; la cocaina era pura, ancora da tagliare, e tutto era da dividere in dosi. Sul mercato lo stupefacente sequestrato avrebbe reso oltre 7 milioni di euro. Nella stessa indagine sono indagati anche tre cittadini tunisini, irreperibili e senza fissa dimora.

