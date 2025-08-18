Due detenuti evasi a Bolzano, uno è ancora in fuga

agenzia

Continua la caccia all'uomo, il 19enne è ferito alle gambe

TRENTO, 18 AGO – Continuano le ricerche di un cittadino tunisino di 19 anni evaso il 17 agosto scorso dal carcere di Bolzano insieme a un cittadino marocchino di 30 anni, quest’ultimo già ritrovato e arrestato a Merano. Il 19enne, nello scavalcare la recinzione, si è ferito alle gambe e pare si sia fatto anche medicare in ospedale prima di far perdere di nuovo le sue tracce. Il carcere di Bolzano è stato eretto sotto l’impero austro ungarico, da tempo è fatiscente e sempre sovraffollato. Per questo motivo sono in corso lavori di ristrutturazione. E proprio le impalcature del cantiere sono state utilizzate dai due detenuti per la fuga. Da tempo si discute la realizzazione di un nuovo carcere nei pressi dell’aeroporto, che potrebbe fungere anche come Cpr, ma per ora non è stata presa nessuna decisione definitiva.

