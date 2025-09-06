Due escursionisti americani dispersi sulle Dolomiti friulane

agenzia

Ricerche notturne senza esito, sorvolo con elicotteri

CIMOLAIS, 06 SET – Dalle 22 di ieri sono in corso le ricerche di due escursionisti di nazionalità americana, impegnati a percorrere l’anello delle Dolomiti friulane e di cui si sono perse le tracce. Secondo una ricostruzione, i due erano partiti alle 8.30 di ieri dal Rifugio Flaiban Pacherini alla volta del Rifugio Pordenone, a Cimolais (Pordenone), dove avevano prenotato il pernottamento e dove non sono arrivati: sono stati i gestori a segnalare il mancato arrivo a destinazione. Le ricerche hanno avuto inizio durante la notte e sono proseguite con l’elisoccorso regionale in assetto notturno e l’elicottero dell’Aeronautica militare grazie ai quali, fino alle 3, si sono perlustrati tutti i bivacchi, senza esito. All’alba, l’elicottero civile è decollato nuovamente in direzione di alcune località a cavallo delle Dolomiti friulane, per portare in quota diverse squadre di soccorritori delle stazioni del Soccorso alpino di Forni di Sopra e della Valcellina: sono sette le squadre operative a piedi che, assieme ai vigili del fuoco, stanno perlustrando tutte le zone potenzialmente pericolose.

