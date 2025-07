Due escursionisti tedeschi trovati morti al Brennero

agenzia

Operazione di ricerca sul versante austriaco del valico

BOLZANO, 02 LUG – Due escursionisti tedeschi sono stati trovati morti martedì pomeriggio dopo un’operazione di ricerca durata ore nel Tirolo austriaco. La donna di 28 anni e il suo compagno di 34 anni stavano facendo un’escursione nella zona del rifugio Geraer Hütte a Vals, non lontano dal Brennero, come informa la polizia. I due sono stati dati per dispersi intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì perché non erano tornati alla loro macchina e neanche al rifugio, riferisce l’agenzia di stampa austriaca Apa. Durante l’operazione di ricerca congiunta da parte della polizia e del soccorso alpino di St. Jodok con l’ausilio di due elicotteri, i corpi dei due tedeschi sono stati infine ritrovati ai piedi di una cresta di roccia.

