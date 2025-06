Due feriti a colpi d’arma da fuoco nel Milanese

agenzia

Uno è grave, a sparare un uomo che è fuggito

MILANO, 13 GIU – Un uomo di 30 anni è stato ferito gravemente da due colpi d’arma da fuoco mentre un ventenne è stato ferito di striscio al volto da un altro colpo sparati da un uomo che poi è fuggito la notte scorsa in un parcheggio a Rozzano, nel Milanese. Il fatto è accaduto poco dopo l’una e sulla vicenda stano indagano i carabinieri della Compagnia di Corsico. Il 30enne è stato soccorso dagli operatori del 118 e ricoverato in condizioni critiche all’Humanitas di Rozzano, così come il più giovane che, però, non è grave.

