Due feriti da colpi di pistola in strada a Umbertide

agenzia

Soccorsi dal 118, in corso indagini dei carabinieri

PERUGIA, 19 GIU – Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi in una strada nella zona di Umbertide (Perugia). Non si conoscono al momento le loro condizioni. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Sul posto anche i sanitari del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti. Numerose persone avrebbero assistito alla scena.

