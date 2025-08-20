Due frane in alta Valtellina, chiuso il passo dello Stelvio

agenzia

Valico aperto solo da Bolzano

– (ANSA) – VALDIDENTRO (SONDRIO), 20 AGO – Due frane di modesta entità si sono verificate nella serata di ieri, intorno alle 23.30, lungo la strada che conduce al Passo dello Stelvio, in località Bagni Vecchi in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio). I movimenti di terreno hanno interessato il 13° e il 20° tornante, facendo riversare materiale sulla carreggiata. Non si registrano danni a persone né a veicoli in transito, ma gli smottamenti hanno reso necessaria l’immediata chiusura della strada che conduce al passo dello Stelvio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bormio e di Tirano, unitamente ai Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e alle squadre di Anas, che hanno coordinato le prime operazioni di messa in sicurezza. In queste ore i tecnici stanno monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione e lavorando per liberare la sede stradale dal materiale franato. L’obiettivo è quello di poter ripristinare al più presto la viabilità lungo un’arteria strategica, in questi giorni percorsa da numerosi turisti provenienti da tutto il Nord Europa. La chiusura, infatti, avviene in piena stagione estiva e coinvolge uno dei passi alpini più suggestivi e frequentati. “Il versante di Bolzano del passo – spiega Umberto Capitani, direttore della ski-area del ghiacciaio dello Stelvio – è regolarmente aperto e da quella provincia consente l’arrivo dei turisti stranieri che vogliono praticare lo sci estivo sulle piste del ghiacciaio in ottimo stato di agibilità, anche per le precipitazioni nevose delle ultime ore in quota”.

