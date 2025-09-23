Due incidenti in Fincantieri a Monfalcone, coinvolti 5 addetti

agenzia

Ieri malori per 4 operai, oggi un lavoratore è caduto dall'alto

MONFALCONE, 23 SET – Nuovo incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia): dopo i 4 operai diretti che ieri sera avevano accusato malori, probabilmente a causa di un’intossicazione, nel reparto Salderia B, oggi attorno alle 12 un lavoratore, impegnato all’interno del perimetro dei cantieri navali, è caduto da un’altezza di circa 3 metri, riportando traumi alle gambe e al rachide. Soccorso dai colleghi e dal personale di un’ambulanza, è stato trasportato fino agli impianti sportivi di Panzano, dov’è stato consegnato all’equipe specializzata dell’elicottero, che lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale triestino di Cattinara: non sarebbe in pericolo di vita. Rilievi dei carabinieri e degli ispettori dell’Azienda sanitaria. Per oggi erano già state proclamate due ore di sciopero, a fine turno, dalle organizzazioni sindacali, in segno di protesta rispetto all’infortunio avvenuto ieri sera, quando per cause in corso di accertamento, quattro operai avevano accusato mancamenti e giramenti di testa ed erano stati portati in ospedale. I quattro non versano in gravi condizioni. “In merito all’incidente occorso ieri sera presso il cantiere, Fincantieri – riporta una nota dell’azienda – conferma che sono rimasti coinvolti degli operai diretti. I soccorsi sono stati immediatamente attivati e i lavoratori, vigili e coscienti, sono stati tempestivamente presi in carico dal personale sanitario. L’Azienda esprime vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie e continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evolversi della situazione, garantendo la piena collaborazione con le autorità competenti”.

