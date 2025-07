Due leoni e due tigri sequestrati a un circo in Puglia

agenzia

Nel Brindisino violato divieto acquisizione altri animali

BRINDISI, 29 LUG – I carabinieri del nucleo Cites di Bari hanno sequestrato due leoni e due tigri, tutti di giovane età, che erano in un circo nella provincia di Brindisi. I militari avrebbero accertato la violazione della normativa che stabilisce il divieto ai circhi di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nell’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione prevista dal ministero dell’Ambiente. Il gestore del circo è stato denunciato. La normativa – dicono i militari – mira a superare l’utilizzo di animali nei circhi e stabilisce che questi non possano più acquistare nuovi animali né far riprodurre quelli di loro proprietà, con l’obiettivo di non creare ulteriori generazioni di animali costretti a esibirsi. Sarebbe il primo caso in Italia dopo la nuova legislazione del febbraio di quest’anno che ha reso operativo il divieto, già previsto dal 2022, ma rimasto inattuato in attesa dei decreti. Gli esemplari saranno confiscati e affidati ad un’idonea struttura che ne garantirà il benessere.

