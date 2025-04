Due lievi scosse di terremoto registrate nel Torinese

agenzia

Non si sono verificati danni a cose o persone

TORINO, 14 APR – Doppia scossa di terremoto nel Torinese, questa mattina, registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle 10.02 gli strumenti hanno segnalato una scossa di magnitudo 2 a Sparone. Un minuto dopo una seconda scossa di magnitudo 1.7 a Ribordone, sempre in Valle Orco. Non si sono registrati danni a cose o persone, ma entrambe le scosse sono state nitidamente percepite dai residenti della zona, in particolare nei paesi delle Valli Orco e Soana.

