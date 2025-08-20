Due massi cadono sulla statale a Trento, danneggiate due auto

agenzia

Chiusa al traffico la strada che porta a Riva del Garda

TRENTO, 20 AGO – Due grossi massi sono caduti oggi sulla strada statale 45 bis Gardesana in direzione Riva, 500 metri dopo il bivio Montevideo, in zona Bus de Vela. La strada, rende noto il Comune di Trento, è stata chiusa al traffico. Il flusso delle auto è stato deviato per Sardagna, quello dei mezzi pesanti per Riva del Garda. Il crollo ha danneggiato due auto che stavano passando in quel momento, ma per ora non risultano feriti. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, a regolare il traffico è la polizia locale di Trento.

