A Pomezia e a Cerveteri, non risultano coinvolte persone

ROMA, 09 LUG – Due grossi incendi di sterpaglie e colture si sono sviluppati vicino Roma: a Pomezia, a ridosso della via del Mare e a Cerveteri in Via del Castel Campanile. Sul posto i vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte.

