Due morti a Napoli: vittima aveva denunciato le minacce

agenzia

L'esecuzione al termine di un inseguimento

NAPOLI, 07 APR – La vittima dell’omicidio consumato stamattina a Napoli aveva già denunciato in passato alle forze dell’ordine di aver subito minacce di morte da parte del suo assassino. E’ quanto apprende l’ANSA. Oggi il regolamento di conti al termine di un inseguimento partito da Napoli e che si è protratto fino al comune di Marano dove l’omicida, in sella a uno scooter, ha raggiunto la vittima che era a bordo di una Bmw giustiziandola con diversi colpi di pistola e dopo aver provato ad avvicinarla già in precedenza.

