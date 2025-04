Due morti in un incidente nel Potentino, avevano 35 e 24 anni

agenzia

A Genzano di Lucania, ferito l'autista di un tir

POTENZA, 14 APR – Un uomo di 35 anni e una giovane di 24, entrambi pugliesi: sono le due vittime di un incidente stradale avvenuto un’ora circa dopo la mezzanotte sulla strada statale 655 Bradanica, nei pressi di Genzano di Lucania (Potenza). I due erano a bordo di un’automobile che si è scontrata – per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine – con un tir, il cui conducente è rimasto ferito e trasportato dal 118 Basilicata soccorso in codice giallo all’ospedale San Carlo di Potenza. Sul posto hanno operato anche due squadre dei Vigili del fuoco, per un totale di dieci uomini, Polizia stradale, Carabinieri e Anas. In un post sui social, la sindaca di Genzano di Lucania, Viviana Cervellino, ha scritto che “due giovanissimi angeli hanno perso la vita in un tragico incidente stradale, in località di Genzano di Lucania, sulla ss 655 Bradanica.I due giovani, provenienti dalla vicina Puglia, lasciano le loro famiglie a cui vanno le sentite condoglianze della comunità”.

