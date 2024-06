Due morti per ultraleggero caduto, incidente forse dopo decollo

agenzia

In corso gli accertamenti sulle cause dell'incidente

CORCIANO (PERUGIA), 17 GIU – Potrebbe essere precipitato poco dopo essere partito l’aereo ultraleggero caduto in un terreno agricolo in località San Mariano, alle porte di Corciano. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno cercando di ricostruire quanto successo in serata. Il velivolo è decollato da un’avio superficie in località Montemolino, non distante dal punto dell’incidente. A bordo due uomini di 41 e 56 anni. Quest’ultimo sarebbe il proprietario dell’ultraleggero. Cosa sia successo poi esattamente non è ancora chiaro. I due potrebbero essere morti sul colpo ma questo dovrà essere stabilito dal medico legale che ha condotto i rilievi sul posto. Appena scattato l’allarme sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, pattuglie della polizia e i carabinieri. Gli accertamenti vengono coordinati dalla procura della Repubblica di Perugia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA