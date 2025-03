Due morti sotto una valanga a Sölden in Tirolo

agenzia

Incidente poco lontano dal confine con l'Alto Adige

BOLZANO, 24 MAR – Due scialpinisti sono morti in una valanga sopra Sölden nel Tirolo, non lontano dal confine con l’Alto Adige. Secondo la polizia austriaca, l’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara. Si ritiene che i due siano caduti in un crepaccio, riporta l’Apa. Un’altra persona è rimasta sepolta, ma è stata liberata viva e trasportata in ospedale. Le due vittime facevano parte di un gruppo di sei austriaci, uno dei quali era una guida alpina. Sono stati travolti da una “valanga relativamente grande” a Gurgl, a est del ghiacciaio Kleinleitenferner, in prossimità dello Schalfkogel (3.537 metri), poco prima delle 10.30. La valanga ha fato scattare un’operazione su larga scala, con due elicotteri di emergenza e uno della polizia. Sul posto sono intervenute anche due squadre di soccorso alpino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA