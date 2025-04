Due morti trovati a Napoli

agenzia

Forse c'è un collegamento, indagini dei Carabinieri

NAPOLI, 07 APR – Sono due i morti trovati questa mattina a Napoli. Un uomo in corso di identificazione è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco mentre era sul proprio veicolo in via Marano Pianura, all’altezza del civico 181 nel comune di Marano di Napoli, non lontano da una scuola. Un altro morto è stato invece trovato in strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli. Sul posto i Carabinieri per rilievi e indagini su dinamica e movente. Tra le ipotesi quella che i due fatti siano strettamente collegati.

